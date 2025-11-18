«Я просто импровизировал». Дембеле — о своей речи на церемонии вручения «Золотого мяча»

28-летний нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле высказался о своей речи на церемонии вручения «Золотого мяча».

«Я просто импровизировал и не готовился к чему-то особенному. Я доверился своей интуиции, и здорово, что это всех тронуло. Именно эта искренность, этот способ самовыражения без фильтров нашли отклик далеко за пределами футбольного мира. Думаю, все были рады, что я получил эту награду после долгого упорного труда и множества жертв. Упорный труд окупается, это хорошая новость для всех», — приводит слова Дембеле GQ.

22 сентября француз был удостоен «Золотого мяча» 2025 года. Футболист был очень эмоционален в своей благодарственной речи.