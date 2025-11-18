Скидки
Червиченко: если через неделю Карпин появится в «Спартаке», я буду сильно хохотать

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера московского «Динамо».

«Мне кажется, Карпину не нужно было уходить из «Динамо». Но не сказать, что я сильно удивлён. Недавно сказал, что не исключаю: если будет такое постоянное давление на Карпина, он может уйти и послать всё. Мне кажется, что это импульсивное решение. Ни с кем особо не разговаривал по этому поводу.

Вполне возможно, что в клубе зашёл разговор о зимних трансферах и каким-то образом не сошлись во мнении, что они нужны или именно эти нужны. И нашла коса на камень. Скорее всего, ему и про результаты не самые удачные напомнили. А он уже на этом фоне сказал, что пошёл. Конечно, есть ещё одна мысль. Если через неделю Карпин в «Спартаке» появится… Я буду очень сильно хохотать», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Мамаев: не знаю, кто думает, что Карпин больше не возглавит большой клуб

Как появился «Спартак»:

