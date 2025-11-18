Казахстан минимально уступил Фарерским островам в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между сборными Фарерских островов и Казахстана. Игра прошла на стадионе «Альдо Дросина» (Пула, Хорватия). В качестве главного арбитра встречи выступил Дуйе Струкан из Хорватии. Победу в матче со счётом 1:0 праздновала скандинавская команда.

Единственный гол в матче забил Петур Кнудсен. Нападающий Фарерских островов отличился на 25-й минуте игры.

Ранее национальная команда Казахстана в меньшинстве сыграла вничью с командой Бельгии в отборе на чемпионат мира 2026 года. Подопечные Талгата Байсуфинова заняли четвёртое место в группе J отбора на ЧМ-2026, набрав восемь очков в восьми встречах.