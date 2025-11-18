Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Греция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фарерские острова — Казахстан, результат матча 18 ноября 2025, счет 1:0, товарищеский матч 2025/2026

Казахстан минимально уступил Фарерским островам в товарищеском матче
Комментарии

Завершился товарищеский матч между сборными Фарерских островов и Казахстана. Игра прошла на стадионе «Альдо Дросина» (Пула, Хорватия). В качестве главного арбитра встречи выступил Дуйе Струкан из Хорватии. Победу в матче со счётом 1:0 праздновала скандинавская команда.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
18 ноября 2025, вторник. 20:00 МСК
Фарерские острова
Окончен
1 : 0
Казахстан
1:0 Кнудсен – 25'    

Единственный гол в матче забил Петур Кнудсен. Нападающий Фарерских островов отличился на 25-й минуте игры.

Ранее национальная команда Казахстана в меньшинстве сыграла вничью с командой Бельгии в отборе на чемпионат мира 2026 года. Подопечные Талгата Байсуфинова заняли четвёртое место в группе J отбора на ЧМ-2026, набрав восемь очков в восьми встречах.

Материалы по теме
Казахстан обломал Бельгии праздник в отборе ЧМ! Фаворит не дожал даже в большинстве. Видео
Казахстан обломал Бельгии праздник в отборе ЧМ! Фаворит не дожал даже в большинстве. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android