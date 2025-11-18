Скидки
Беларусь — Греция. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» может потратить £ 250 млн на покупку полузащитников — TEAMtalk

«Манчестер Юнайтед» планирует прекратить сотрудничество с тремя высокооплачиваемыми футболистами команды и приобрести новых игроков в течение следующих двух-трёх трансферных окон. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, в список игроков, которых манкунианцы готовы заменить в ближайшие два-три года, входят Каземиро, Маркус Рашфорд и Бруну Фернандеш.

При этом «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с покупкой трёх полузащитников, которые ознаменуют перестройку команды.

Манкунианцы нацелены на Адама Уортона из «Кристал Пэлас», оценивающегося в £ 70 млн. Также им интересен Карлос Балеба, которого «Брайтон» не продаст дешевле £ 100 млн. Третьим вариантом является Эллиот Андерсон из «Ноттингем Форест». «Манчестер Юнайтед» рассчитывает, что сможет приобрести игрока за £ 60 млн, однако «лесники» могут настоять на £ 80 млн.

Каземиро: у меня слишком много забот в «МЮ», чтобы беспокоиться о «Реале»

