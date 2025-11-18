Сборная Чили в меньшинстве обыграла Перу в товарищеском матче

Закончился товарищеский матч между сборными Чили и Перу. Игра прошла на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Матч завершился победой чилийцев со счётом 2:1.
Первый мяч в игре забил нападающий сборной Перу Алекс Валера, реализовав пенальти на 34-й минуте. Ранее футболист отличился в товарищеском матче со сборной России. На 53-й минуте Фелипе Лойола сравнял счёт в матче, а на 60-й минуте нападающий Дарио Осорио вывел чилийцев вперёд, установив окончательный счёт в игре. Следует отметить, что на 32-й минуте встречи прямую красную карточку получил защитник сборной Чили Иван Роман.
Команды заняли два последних места в южноамериканской группе отбора на чемпионат мира 2026 года и не примут участие в финальной стадии турнира, которая пройдёт будущим летом. Ранее обе сборные приняли участие в товарищеских матчах со сборной России. 12 ноября сборные России и Перу сыграли вничью (1:1) на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, а 15 ноября чилийцы одержали победу со счётом 2:0.
- 18 ноября 2025
-
22:35
-
22:30
-
22:27
-
22:26
-
22:06
-
22:05
-
21:58
-
21:52
-
21:50
-
21:39
-
21:29
-
21:29
-
21:24
-
21:19
-
21:14
-
21:09
-
21:07
-
20:58
-
20:39
-
20:27
-
20:20
-
20:18
-
20:05
-
20:03
-
19:59
-
19:54
-
19:49
-
19:45
-
19:45
-
19:34
-
19:30
-
19:28
-
19:14
-
19:00
-
18:55