Сборная Чили в меньшинстве обыграла Перу в товарищеском матче

Закончился товарищеский матч между сборными Чили и Перу. Игра прошла на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Матч завершился победой чилийцев со счётом 2:1.

Первый мяч в игре забил нападающий сборной Перу Алекс Валера, реализовав пенальти на 34-й минуте. Ранее футболист отличился в товарищеском матче со сборной России. На 53-й минуте Фелипе Лойола сравнял счёт в матче, а на 60-й минуте нападающий Дарио Осорио вывел чилийцев вперёд, установив окончательный счёт в игре. Следует отметить, что на 32-й минуте встречи прямую красную карточку получил защитник сборной Чили Иван Роман.

Команды заняли два последних места в южноамериканской группе отбора на чемпионат мира 2026 года и не примут участие в финальной стадии турнира, которая пройдёт будущим летом. Ранее обе сборные приняли участие в товарищеских матчах со сборной России. 12 ноября сборные России и Перу сыграли вничью (1:1) на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, а 15 ноября чилийцы одержали победу со счётом 2:0.