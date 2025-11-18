Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Греция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чили — Перу, результат матча 18 ноября 2025, счёт 2:1, товарищеские матчи

Сборная Чили в меньшинстве обыграла Перу в товарищеском матче
Аудио-версия:
Комментарии

Закончился товарищеский матч между сборными Чили и Перу. Игра прошла на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Матч завершился победой чилийцев со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
18 ноября 2025, вторник. 20:00 МСК
Чили
Окончен
2 : 1
Перу
0:1 Валера – 34'     1:1 Лойола – 53'     2:1 Осорио – 60'    
Удаления: Роман – 32' / нет

Первый мяч в игре забил нападающий сборной Перу Алекс Валера, реализовав пенальти на 34-й минуте. Ранее футболист отличился в товарищеском матче со сборной России. На 53-й минуте Фелипе Лойола сравнял счёт в матче, а на 60-й минуте нападающий Дарио Осорио вывел чилийцев вперёд, установив окончательный счёт в игре. Следует отметить, что на 32-й минуте встречи прямую красную карточку получил защитник сборной Чили Иван Роман.

Команды заняли два последних места в южноамериканской группе отбора на чемпионат мира 2026 года и не примут участие в финальной стадии турнира, которая пройдёт будущим летом. Ранее обе сборные приняли участие в товарищеских матчах со сборной России. 12 ноября сборные России и Перу сыграли вничью (1:1) на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, а 15 ноября чилийцы одержали победу со счётом 2:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18'     1:1 Валера – 82'    
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37'     0:2 Бреретон Диас – 76'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android