Стало известно условие, при котором «Галатасарай» готов арендовать Родриго из «Реала»

«Галатасарай» с оптимизмом смотрит на вариант с арендой крайнего нападающего мадридского «Реала» Родриго Гоэса. Однако турецкий гранд готов заключить подобное соглашение только при условии, что «Королевский клуб» будет покрывать половину оклада 24-летнего футболиста в виде выплат, распределённых на несколько месяцев. Об этом сообщает AS.

По информации источника, бразильский вингер может рассмотреть вариант с переходом в аренду в команду, выступающую в Лиге чемпионов, чтобы получить большее количество игрового времени.

В нынешнем сезоне Родриго принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Материалы по теме Клуб из АПЛ может арендовать нападающего «Реала» зимой — Daily Mail

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: