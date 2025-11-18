Скидки
Футбол Новости

Тухель рассказал о работе по формированию состава сборной Англии на ЧМ-2026

Тухель рассказал о работе по формированию состава сборной Англии на ЧМ-2026
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель рассказал о работе по формированию состава национальной команды на чемпионат мира 2026 года.

«У нас есть список из 55-60 игроков, с которыми необходимо связаться и объяснить, почему их нет в сборной в настоящее время. Рассказать, что им нужно сделать и где они могут прибавить. Вот это моя работа на ближайшие недели и месяцы. Да, и я ненавижу телефонные звонки. Лучше по видео. Тогда я хотя бы вижу выражение лица и начинаю понимать человека. Или мне нужно навестить его лично, посетить тренировки, тренировочные площадки», — приводит слова Тухеля Goal.com.

Сборная Англии заняла первое место в группе К европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, набрав 24 очка, и вышла в финальную часть турнира, которая состоится следующим летом.

Сборная Англии повторила рекорд Испании по количеству побед подряд без пропущенных голов
