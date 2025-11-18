Суд Барселоны поручил расследовать иск против президента сине-гранатовых Лапорты

Суд Барселоны распорядился начать расследование в отношении президента сине-гранатовых Жоана Лапорты. Функционера подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, пострадавшая обвиняет президента сине-гранатовых в мошенничестве на сумму € 100 тыс. Женщина через банковского агента инвестировала деньги в две компании, связанные с Лапортой, а также с вице-президентом клуба Рафаэлем Юсте, бывшим казначеем Хавьером Сала-и-Мартином и экс-директором каталонского канала TV3 и владельцем ФК «Реус Депортиу» Жоаном Оливерой. Пострадавшей обещали доходность в размере 6%, но инвестиции не окупились.

Напомним, ранее в прессе появлялась информация, что Лапорту подозревают в мошенничестве на сумму € 4,7 млн, совершённым в период с 2016 по 2018 год.