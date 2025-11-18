Винисиуса освистали болельщики сборной Туниса — Footmercato

Сегодня, 18 ноября, состоится товарищеский матч между сборными Бразилии и Туниса. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск. Во время предматчевой разминки болельщики африканской сборной освистали 25-летнего нападающего мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора, сообщает Footmercato.

Игра пройдёт на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск, Франция). Большое количество африканских болельщиков приехало в Лилль, чтобы посмотреть матч национальной команды.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 16 встречах за клуб во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал пять результативных передач. За сборную в этом году футболист провёл 11 матчей, забил два мяча и отдал один голевой пас.