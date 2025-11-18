Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Греция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Винисиуса освистали болельщики сборной Туниса — Footmercato

Винисиуса освистали болельщики сборной Туниса — Footmercato
Комментарии

Сегодня, 18 ноября, состоится товарищеский матч между сборными Бразилии и Туниса. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск. Во время предматчевой разминки болельщики африканской сборной освистали 25-летнего нападающего мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора, сообщает Footmercato.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
18 ноября 2025, вторник. 22:30 МСК
Бразилия
1-й тайм
0 : 0
Тунис

Игра пройдёт на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск, Франция). Большое количество африканских болельщиков приехало в Лилль, чтобы посмотреть матч национальной команды.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 16 встречах за клуб во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал пять результативных передач. За сборную в этом году футболист провёл 11 матчей, забил два мяча и отдал один голевой пас.

Материалы по теме
Винисиус — фанатам «Райо Вальекано»: вы платите за целый год, чтобы смотреть на меня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android