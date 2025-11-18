Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Греция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» готов активировать отступные за Семеньо в размере £ 65 млн — TT

«Тоттенхэм» готов активировать отступные за Семеньо в размере £ 65 млн — TT
Комментарии

«Тоттенхэм» обладает финансовыми возможностями для активации пункта об отступных в контракте нападающего «Борнмута» Антуана Семеньо. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, в начале 2026 года указанная сумма будет составлять £ 65 млн. Подчёркивается, что серьёзную конкуренцию лондонскому клубу может составить «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне Семеньо принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Материалы по теме
«Ман Сити» включился в борьбу за Семеньо, игрок интересен «МЮ» и «Ливерпулю» — Sky Sports

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android