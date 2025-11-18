«Тоттенхэм» готов активировать отступные за Семеньо в размере £ 65 млн — TT

«Тоттенхэм» обладает финансовыми возможностями для активации пункта об отступных в контракте нападающего «Борнмута» Антуана Семеньо. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, в начале 2026 года указанная сумма будет составлять £ 65 млн. Подчёркивается, что серьёзную конкуренцию лондонскому клубу может составить «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне Семеньо принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

