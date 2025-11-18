Скидки
Беларусь — Греция. Прямая трансляция
22:45 Мск
Футбол Новости

Нино может покинуть «Зенит» зимой — ESPN Brasil

Нино может покинуть «Зенит» зимой — ESPN Brasil
Центральный защитник «Зенита» Нино может покинуть стан сине-бело-голубых грядущей зимой. Об этом сообщает ESPN Brasil.

По информации источника, санкт-петербургский клуб готов вести переговоры о продаже бразильского футболиста. Подчёркивается, что одной из главных причин возможного ухода Нино из «Зенита» является забота о его сыне, страдающем синдромом Дауна.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

