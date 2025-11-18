Защитник «Арсенала» Габриэл Магальяйнс может пропустить два месяца из-за травмы

Центральный защитник лондонского «Арсенала» и сборной Бразилии Габриэл Магальяйнс может пропустить два месяца из-за травмы, полученной в составе национальной команды в товарищеском матче с Сенегалом (2:0). «Пушкари» беспокоятся о степени повреждения бразильца и проведут дополнительные обследования игрока. Об этом сообщает The Athletic.

Напомним, защитник покинул поле на 64-й минуте в игре с африканской сборной из-за травмы приводящей мышцы.

Магальяйнс в нынешнем сезоне выходил на поле в 17 матчах за «Арсенал», в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Он рискует пропустить дерби с «Тоттенхэмом» и «Челси».