Защитник «Арсенала» Габриэл Магальяйнс может пропустить два месяца из-за травмы
Центральный защитник лондонского «Арсенала» и сборной Бразилии Габриэл Магальяйнс может пропустить два месяца из-за травмы, полученной в составе национальной команды в товарищеском матче с Сенегалом (2:0). «Пушкари» беспокоятся о степени повреждения бразильца и проведут дополнительные обследования игрока. Об этом сообщает The Athletic.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК
Бразилия
Окончен
2 : 0
Сенегал
1:0 Эстевао – 28' 2:0 Каземиро – 35'
Напомним, защитник покинул поле на 64-й минуте в игре с африканской сборной из-за травмы приводящей мышцы.
Магальяйнс в нынешнем сезоне выходил на поле в 17 матчах за «Арсенал», в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Он рискует пропустить дерби с «Тоттенхэмом» и «Челси».
