Мальдини: надеюсь, что Италия попадёт на чемпионат мира

Бывший футболист «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини высказался о перспективах национальной команды попасть в финальную часть чемпионата мира 2026 года, а также о главном тренере Дженнаро Гаттузо.

«Я надеюсь, что Италия попадёт на чемпионат мира, это касается и поколения, которое никогда не видело, как их команда играет на этом турнире, и всех нас, ведь мы все болеем за команду. Гаттузо воплощает тот дух, который всегда должен быть у сборной. Что касается команды, нужно признать, что времена изменились. Я даже недавно видел игру Германии с Люксембургом, и именно Люксембург доминировал в одном тайме. Мы должны понимать, что все остальные национальные команды развиваются. Необходимо идти в ногу с ними», — приводит слова Мальдини TUTTO mercato WEB.

Итальянская команда примет участие в стыковых матчах за попадание на чемпионата мира — 2026. В отборочной группе I она заняла второе место, набрав 18 очков.