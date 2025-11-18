Романо поделился подробностями о возможном назначении Зидана в сборную Франции

Зинедин Зидан остаётся основным претендентом на пост главного тренера сборной Франции, который он может занять после чемпионата мира 2026 года, когда из национальной команды уйдёт Дидье Дешам. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, на текущий момент Зидан не подписал каких-либо соглашений с Федерацией футбола Франции (FFF), поскольку хочет проявить уважение к Дешаму. Сама FFF также сосредоточена на чемпионате мира.

Последним местом работы 53-летнего специалиста был мадридский «Реал», который он возглавлял с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год.

