Испания — Турция: Дениз Гюль сравнял счёт на 42-й минуте

В эти минуты идёт матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Испании и Турции. Игра проходит на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания). Счёт во встрече 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Нападающий гостей Дениз Гюль забил гол на 42-й минуте. Ранее счёт в матче открыл полузащитник Испании Дани Ольмо на четвёртой минуте.

Эти команды уже встречались между собой во 2-м туре отбора: Испания разгромила Турцию со счётом 6:0.

После пяти матчей сборная Турции набрала 12 очков и занимает второе место в группе Е. Испания заработала 15 очков в пяти встречах и располагается на первой строчке.