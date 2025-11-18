Мартинес — о визите Роналду в США: это счастливый день для всех португальцев

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о визите нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в США.

«Мне приятно, что мы будем на чемпионате мира, потому что видеть Криштиану Роналду в Белом доме без участия Португалии на чемпионате мира было бы трагедией, так что это очень хорошо. Криштиану — больше, чем просто футболист. Я думаю, он может помочь во многих делах, выходящих за рамки футбола. Поэтому я думаю, что это счастливый день для всех португальцев — увидеть посла Португалии в Белом доме», — приводит слова Мартинеса Marca.

Футболист отправился в США, где должен провести встречу в Белом доме с президентом Дональдом Трампом. 16 ноября Роналду из-за дисквалификации не сыграл за сборную Португалии в матче квалификации ЧМ-2026 с Арменией, в котором его команда победила со счётом 9:1. Благодаря этой победе Португалия вышла на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Команда заняла первое место в группе F с 13 очками.