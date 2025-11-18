Видео: гол Мактоминея «ножницами» в падении в ворота Дании
Поделиться
Полузащитник сборной Шотландии Скотт Мактоминей открыл счёт на четвёртой минуте матча с Данией в квалификации к чемпионату мира 2026 года, совершив удар в падении «ножницами». На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу хозяев.
ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 6-й тур
18 ноября 2025, вторник. 22:45 МСК
Шотландия
2-й тайм
1 : 1
Дания
1:0 Мактоминей – 4' 1:1 Хойлунд – 57'
Видео гола Мактоминея можно посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».
По итогам этой игры определится, кто из национальных команд отправится в финальную стадию мирового первенства, а кто — в стыковые матчи. Сборной Шотландии необходимо побеждать, а Данию устроит ничья.
Также в прямом эфире бесплатно можно посмотреть встречу квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Бельгии и Лихтенштейна.
Материалы по теме
Самые большие стадионы мира:
Комментарии
- 19 ноября 2025
-
00:02
-
00:02
- 18 ноября 2025
-
23:48
-
23:38
-
23:35
-
23:32
-
23:32
-
23:16
-
23:06
-
23:00
-
22:54
-
22:51
-
22:49
-
22:47
-
22:35
-
22:30
-
22:27
-
22:26
-
22:06
-
22:05
-
21:58
-
21:52
-
21:50
-
21:39
-
21:29
-
21:29
-
21:24
-
21:19
-
21:14
-
21:09
-
21:07
-
20:58
-
20:39
-
20:27
-
20:20