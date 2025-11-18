Видео: гол Мактоминея «ножницами» в падении в ворота Дании

Полузащитник сборной Шотландии Скотт Мактоминей открыл счёт на четвёртой минуте матча с Данией в квалификации к чемпионату мира 2026 года, совершив удар в падении «ножницами». На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу хозяев.

Видео гола Мактоминея можно посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

По итогам этой игры определится, кто из национальных команд отправится в финальную стадию мирового первенства, а кто — в стыковые матчи. Сборной Шотландии необходимо побеждать, а Данию устроит ничья.

Также в прямом эфире бесплатно можно посмотреть встречу квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Бельгии и Лихтенштейна.

