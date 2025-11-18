«МЮ» планирует сократить зарплатную ведомость на £ 1 млн, чтобы усилить полузащиту

«Манчестер Юнайтед» планирует сократить зарплатную ведомость клуба на £ 1 млн в неделю, чтобы усилить линию полузащиты в летнее трансферное окно. Об этом сообщает ESPN.

«Красные дьяволы» планируют уменьшить расходы, подписав более выгодные контракты с защитником Гарри Магуайром и полузащитниками Каземиро и Джейдоном Санчо. Соглашения этих игроков с клубом истекают летом 2026 года. Кроме этого, «красные» могут сэкономить £ 325 тыс., продав форварда Маркус Рашфорда, выступающего в аренде в «Барселоне» в нынешнем сезоне.

Английский клуб рассматривает покупку Карлоса Балеба («Брайтон»), Адама Уортона («Кристал Пэлас») или Ангело Штиллера («Штутгарт»).