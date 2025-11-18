Скидки
Главная Футбол Новости

Снейдер: у Португалии с Роналду больше шансов выиграть ЧМ-2026, чем у Аргентины с Месси

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер считает, что с большей вероятностью чемпионат мира 2026 года выиграет сборная Португалии с Криштиану Роналду, чем Аргентина с Лионелем Месси.

«У Португалии очень сильная команда. Для меня они — одни из фаворитов, поэтому я бы сказал, что у Криштиану Роналду больше шансов выиграть следующий чемпионат мира, чем у Лионеля Месси. Для Аргентины чемпионат мира в Катаре был отличным, но им тоже немного повезло. Я думаю, что в целом Португалия — более сильная команда», — приводит слова Снейдера Goal со ссылкой на AdventureGamers.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля на территории трёх стран: США, Канады и Мексики.

