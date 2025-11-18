Скидки
Беларусь — Греция. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Сборную Чехии наказали за игнорирование болельщиков после матча с Гибралтаром — ESPN

Комментарии

Федерация футбола Чехии лишила полузащитника «Вест Хэм Юнайтед» Томаша Соучека капитанства и отказала игрокам национальной команды в выплате финансовых премий в качестве наказания за игнорирование своих болельщиков после матча 10-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира — 2026 с Гибралтаром (6:0), сообщает ESPN.

ЧМ-2026 — Европа . Группа L. 10-й тур
17 ноября 2025, понедельник. 22:45 МСК
Чехия
Окончен
6 : 0
Гибралтар
1:0 Доудера – 5'     2:0 Хоры – 18'     3:0 Цоуфал – 32'     4:0 Карабец – 39'     5:0 Соучек – 44'     6:0 Гранач – 51'    

Игроки не пошли благодарить болельщиков, критиковавших их выступление в отборочном цикле. Ассоциация принесла извинения болельщикам и заявила, что игроки не получат денежные бонусы за игру. Вместо этого деньги пойдут на благотворительность.

Сборная Чехии примет участие в стыковых встречах за попадание на чемпионата мира — 2026. В отборочной группе L она заняла второе место, набрав 16 очков.

