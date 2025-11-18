Сборную Чехии наказали за игнорирование болельщиков после матча с Гибралтаром — ESPN

Федерация футбола Чехии лишила полузащитника «Вест Хэм Юнайтед» Томаша Соучека капитанства и отказала игрокам национальной команды в выплате финансовых премий в качестве наказания за игнорирование своих болельщиков после матча 10-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира — 2026 с Гибралтаром (6:0), сообщает ESPN.

Игроки не пошли благодарить болельщиков, критиковавших их выступление в отборочном цикле. Ассоциация принесла извинения болельщикам и заявила, что игроки не получат денежные бонусы за игру. Вместо этого деньги пойдут на благотворительность.

Сборная Чехии примет участие в стыковых встречах за попадание на чемпионата мира — 2026. В отборочной группе L она заняла второе место, набрав 16 очков.