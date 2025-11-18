Скидки
Беларусь — Греция. Прямая трансляция
«Ман Сити» и «МЮ» могут побороться за защитника сборной Германии — TEAMtalk

«Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Арсенал» входят в число клубов, которые внимательно следят за левым защитником сборной Германии и «Айнтрахта» Натаниэлем Брауном. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, на текущий момент неизвестна точная сумма, за которую немецкий клуб готов продать 22-летнего футболиста, однако потенциально его покупка может обойтись заинтересованным клубам в € 45-55 млн.

В нынешнем сезоне Браун принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

За сборную Германии защитник провёл две игры.

Сколько стоят молодые футболисты:

