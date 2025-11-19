«Манчестер Юнайтед» может вступить в борьбу за Марка Гехи — Daily Mail

«Манчестер Юнайтед» следит за ситуацией центрального защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи, чей контракт с «орлами» заканчивается грядущим летом. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, вопрос о центральном защитнике стоит на повестке дня в клубе. Прогресс в продлении трудового соглашения с Гарри Магуайром, которое заканчивается летом, является незначительным. Подчёркивается, что зимой он сможет подписать предварительное соглашение с другим клубом.

Ранее СМИ сообщали, что «Ливерпуль» намерен подписать контракт с Гехи грядущим летом.

В нынешнем сезоне Гехи принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился голом и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

