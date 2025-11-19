Милитао получил повреждение в матче сборной Бразилии, ранее игрок дважды рвал «кресты»

Центральный защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао из-за повреждения был заменён на 60-й минуте товарищеского матча сборной Бразилии с Тунисом. Футболист покинул поле самостоятельно в сопровождении медиков национальной команды.

27-летний игрок дважды получал разрыв крестообразных связок колена. Впервые это произошло в августе 2023 года, после чего Милитао восстанавливался до марта 2024 года. Второй раз защитник «сливочных» получил подобную травму в ноябре 2024 года. Футболист вернулся на поле минувшим летом.

В ближайшем туре чемпионата Испании «Реал» встретится с «Эльче». Матч состоится в воскресенье, 23 ноября.

