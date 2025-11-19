Скидки
Испания — Турция, результат матча 18 ноября 2025, счет 2:2, 6-й тур отбора к ЧМ-2026

Испания сыграла вничью с Турцией и вышла на чемпионат мира 2026 года
Завершился матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Испании и Турции. Игра проходила на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания). Встреча закончилась вничью со счётом 2:2.

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 6-й тур
18 ноября 2025, вторник. 22:45 МСК
Испания
Окончен
2 : 2
Турция
1:0 Ольмо – 4'     1:1 Гюль – 42'     1:2 Озджан – 54'     2:2 Оярсабаль – 62'    

Счёт в матче открыл полузащитник Испании Дани Ольмо на четвёртой минуте. Нападающий гостей Дениз Гюль забил гол на 42-й минуте. Во втором тайме полузащитник Салих Озджан вывел Турцию вперёд на 54-й минуте. Нападающий хозяев поля Микель Оярсабаль сравнял счёт на 62-й минуте.

Эти команды встречались между собой во 2-м туре отбора: Испания разгромила Турцию со счётом 6:0.

После шести матчей сборная Турции набрала 13 очков и занимает второе место в группе Е. Испания заработала 16 очков в шести встречах и располагается на первой строчке. Благодаря этому результату Испания вышла на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Таблицы групп отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
