Болгария одержала единственную победу в отборе к ЧМ-2026, обыграв Грузию с Кварацхелией

Завершился матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Болгарии и Грузии. Игра проходила на стадионе «Василь Левски» в Софии. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 10-й минуте счёт в игре открыл нападающий сборной Болгарии Георги Русев. На 24-й минуте нападающий Филип Крастев укрепил преимущество болгарской национальной команды. На 88-й минуте защитник Лука Лочошвили сократил отставание гостей.

Всё время встречи отыграл нападающий сборной Грузии и «ПСЖ» Хвича Кварацхелия.

После шести матчей квалификации сборная Болгарии набрала три очка и занимает четвёртое место в группе Е. Эта победа стала единственной для болгар в отборе к ЧМ-2026. Грузинская национальная команда заработала три очка и располагается на третьей строчке.

