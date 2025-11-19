Сборные Бразилии и Туниса сыграли вничью в товарищеском матче. Пакета не забил пенальти

Закончился товарищеский между сборными Бразилии и Туниса. Игра прошла на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск, Франция). В качестве главного арбитра матча выступил Жером Бризар. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Первый мяч в игре забил нападающий сборной Туниса Хазем Мастури на 23-й минуте. На 44-й минуте 18-летний игрок «Челси» Эстевао сравнял счёт в матче, реализовав пенальти. На 78-й минуте бразильцы получили право на второй пенальти, но Лукас Пакета его не реализовал.

Ранее обе команды успешно квалифицировались на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт следующим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).