22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Шотландия — Дания, результат матча 18 ноября 2025, счет 4:2, 6-й тур отбора к ЧМ-2026

Шотландия вырвала победу с Данией благодаря голу на 90+3-й минуте и вышла на ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Шотландии и Дании. Игра проходила на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). Матч закончился победой хозяев поля счётом 4:2.

ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 6-й тур
18 ноября 2025, вторник. 22:45 МСК
Шотландия
Окончен
4 : 2
Дания
1:0 Мактоминей – 3'     1:1 Хойлунд – 57'     2:1 Шанклэнд – 78'     2:2 Доргу – 82'     3:2 Тирни – 90+3'     4:2 Маклин – 90+8'    
Удаления: нет / Кристенсен – 62'

Первый гол в матче забил полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей на четвёртой минуте. Во втором тайме на 57-й минуте его одноклубник нападающий Расмус Хойлунд сравнял счёт, реализовав пенальти. На 62-й минуте защитник Дании Расмус Кристенсен получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Нападающий хозяев поля Лоуренс Шанклэнд вывел Шотландию вперёд на 79-й минуте. Защитник Патрик Доргу восстановил равенство на табло, отличившись на 82-й минуте. В конце встречи на 90+3-й минуте Киран Тирни забил гол, а на 90+8-й минуте хавбек Кенни Маклин установил окончательный счёт – 4:2.

После шести матчей сборная Шотландии набрала 13 очков и занимает первое место в группе C. Дания заработала 11 очков в шести встречах и располагается на второй строчке. Благодаря этому результату Шотландия вышла на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Таблицы групп отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Видео: гол Мактоминея «ножницами» в падении в ворота Дании
