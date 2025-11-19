Шотландия вырвала победу с Данией благодаря голу на 90+3-й минуте и вышла на ЧМ-2026

Завершился матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Шотландии и Дании. Игра проходила на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). Матч закончился победой хозяев поля счётом 4:2.

Первый гол в матче забил полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей на четвёртой минуте. Во втором тайме на 57-й минуте его одноклубник нападающий Расмус Хойлунд сравнял счёт, реализовав пенальти. На 62-й минуте защитник Дании Расмус Кристенсен получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Нападающий хозяев поля Лоуренс Шанклэнд вывел Шотландию вперёд на 79-й минуте. Защитник Патрик Доргу восстановил равенство на табло, отличившись на 82-й минуте. В конце встречи на 90+3-й минуте Киран Тирни забил гол, а на 90+8-й минуте хавбек Кенни Маклин установил окончательный счёт – 4:2.

После шести матчей сборная Шотландии набрала 13 очков и занимает первое место в группе C. Дания заработала 11 очков в шести встречах и располагается на второй строчке. Благодаря этому результату Шотландия вышла на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике