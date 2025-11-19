Беларусь и Греция сыграли вничью в заключительном матче отбора к ЧМ-2026

Закончился матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Беларуси и Греции. Игра прошла на стадионе «Зи-Ти-И Арена» (Залаэгерсег, Венгрия). Матч завершился вничью со счётом 0:0.

Команды не порадовали зрителей забитыми мячами.

После шести матчей сборная Беларуси набрала два очка и заняла четвёртое место в группе С. Греция заработала семь очков в шести встречах, заняв третье место в турнирной таблице.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).