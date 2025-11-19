Отборочный турнир к ЧМ-2026 по футболу: результаты на 18 ноября, календарь, таблица

18 ноября состоялись 10 матчей европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 18 ноября:
Испания — Турция — 2:2;
Бельгия — Лихтенштейн — 7:0;
Болгария — Грузия — 2:1;
Шотландия — Дания — 4:2;
Косово — Швейцария — 1:1;
Беларусь — Греция — 0:0;
Австрия — Босния и Герцеговина — 1:1;
Румыния — Сан-Марино — 7:1;
Уэльс — Северная Македония — 7:1;
Швеция — Словения — 1:1.
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).
