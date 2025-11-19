Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Греция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Отборочный турнир к ЧМ 2026 по футболу: результаты на 18 ноября, календарь, таблица

Отборочный турнир к ЧМ-2026 по футболу: результаты на 18 ноября, календарь, таблица
Аудио-версия:
Комментарии

18 ноября состоялись 10 матчей европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 18 ноября:

Испания — Турция — 2:2;
Бельгия — Лихтенштейн — 7:0;
Болгария — Грузия — 2:1;
Шотландия — Дания — 4:2;
Косово — Швейцария — 1:1;
Беларусь — Греция — 0:0;
Австрия — Босния и Герцеговина — 1:1;
Румыния — Сан-Марино — 7:1;
Уэльс — Северная Македония — 7:1;
Швеция — Словения — 1:1.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь матчей отборочного раунда чемпионата мира - 2026
Турнирные таблицы отборочного раунда чемпионата мира - 2026
Материалы по теме
«Всё кончено». Главная звезда Швейцарии разрывает даже в 34, но отказывается от сборной
«Всё кончено». Главная звезда Швейцарии разрывает даже в 34, но отказывается от сборной

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android