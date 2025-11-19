Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Греция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Туниса — об Эстевао: новый восходящий футбольный гений

Тренер сборной Туниса — об Эстевао: новый восходящий футбольный гений
Комментарии

Главный тренер сборной Туниса Сами Трабелси высказался о 18-летнем игроке «Челси» Эстевао.

«Я думаю, что он новый восходящий футбольный гений, очень молодой. У него всё отлично, и он игрок, от которого можно ожидать, что в ближайшие годы он войдёт в число величайших, лучших в мире. Если ему удастся показать хорошую игру или выиграть титулы, будь то со своим клубом или с национальной командой, он войдёт в число игроков, которые в ближайшие годы могут даже побороться за «Золотой мяч», — приводит слова Трабелси ESPN.

Эстевао вышел в стартовом составе и забил свой пятый гол в 11 матчах за сборную Бразилии в товарищеском матче с Тунисом в Лилле, который завершился со счётом 1:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
18 ноября 2025, вторник. 22:30 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Тунис
0:1 Мастури – 23'     1:1 Эстевао – 44'    
Материалы по теме
Сборные Бразилии и Туниса сыграли вничью в товарищеском матче. Пакета не забил пенальти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android