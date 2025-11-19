Тренер сборной Туниса — об Эстевао: новый восходящий футбольный гений

Главный тренер сборной Туниса Сами Трабелси высказался о 18-летнем игроке «Челси» Эстевао.

«Я думаю, что он новый восходящий футбольный гений, очень молодой. У него всё отлично, и он игрок, от которого можно ожидать, что в ближайшие годы он войдёт в число величайших, лучших в мире. Если ему удастся показать хорошую игру или выиграть титулы, будь то со своим клубом или с национальной командой, он войдёт в число игроков, которые в ближайшие годы могут даже побороться за «Золотой мяч», — приводит слова Трабелси ESPN.

Эстевао вышел в стартовом составе и забил свой пятый гол в 11 матчах за сборную Бразилии в товарищеском матче с Тунисом в Лилле, который завершился со счётом 1:1.