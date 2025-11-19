Стали известны 39 из 48 участников ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике

В ночь с 18 на 19 ноября мск определились ещё пять участников чемпионата мира — 2026, который пройдёт в странах Северной Америки — США, Канаде и Мексике. Ими стали сборные Швейцарии, Испании, Шотландии, Австрии и Бельгии.

Полный список известных участников ЧМ-2026 теперь выглядит так: США, Канада, Мексика, Япония, Новая Зеландия, Иран, Аргентина, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Катар, Саудовская Аравия, Англия, Сенегал, Кот-д'Ивуар, Франция, Хорватия, Норвегия, Португалия, Германия, Нидерланды, Швейцария, Испания, Шотландия, Австрия и Бельгия.

В розыгрыше остаётся ещё девять путёвок на первенство планеты.