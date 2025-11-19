Швеция заняла последнее место в группе в отборе к ЧМ с двумя очками, но попала в стыки

Сборная Швеции сыграла вничью со Словенией со счётом 1:1 и набрала два очка после шести туров в группе B европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Несмотря на то что шведы заняли последнее место в группе, команда Грэма Поттера сыграет в стыковых встречах за выход на первенство планеты в Северной Америке. Так вышло из-за того, что четыре лучшие команды из Лиги наций, которые не попали на чемпионат мира или в стыки через общий отбор, получают право сыграть в стыках. В число этих четырёх сборных и попала Швеция, которая в прошлом году стада победителем своей группы в Лиге наций.

Отметим, первое место в группе B заняла Швейцария (с 14 очками), которая и получила прямую путёвку на ЧМ-2026. Сборная Косова вышла в стыковые матчи (12). Словения с четырьмя очками заняла третье место и не примет участия в финальном этапе ЧМ.