Определились все участники европейских стыковых матчей к ЧМ-2026

Аудио-версия:
Комментарии

Завершился групповой этап отбора на чемпионат мира 2026 года в Европе. 12 сборных прошли в финальную часть напрямую, заняв первые места в своих группах, а также стали известны 16 участников стыковых матчей, которые разыграют оставшиеся четыре путёвки.

Среди них 12 команд, занявших вторые места в отборочных группах, и четыре победителя групп Лиги наций, которые в отборе расположились ниже второй строчки.

Со вторых мест вышли: Словакия, Косово, Дания, Украина, Турция, Ирландия, Польша, Босния и Герцеговина, Италия, Уэльс, Албания, Чехия.

Через Лигу наций попали в стыки: Румыния, Северная Ирландия, Швеция и Северная Македония.

Команды будут разбиты на четыре «пулки» и проведут по два одноматчевых раунда — полуфиналы и финалы. «Победители каждой «пулки» получат право участвовать в финальной стадии чемпионата мира 2026 года.

Полуфинальные встречи назначены на 26 марта, финалы — на 31 марта 2026 года. Жеребьёвка стыковых матчей европейской квалификации пройдёт 20 ноября.

Комментарии
