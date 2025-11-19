Гришин: если «Спартак» хочет упасть туда, где сейчас «Динамо» — можно пригласить Карпина

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался о перспективах «Спартака» в случае гипотетического назначения на пост главного тренера возглавляющего сборную России Валерия Карпина, который 17 ноября покинул московское «Динамо».

«В «Динамо» при Карпине мы увидели полнейший регресс команды. Если «Спартак» хочет упасть туда, где сейчас находится «Динамо», то есть на 10‑е место в РПЛ, тогда, конечно, можно пригласить Карпина возглавить команду. А так…

Я ни в коем случае не против Валерия Георгиевича как тренера. Желаю ему спокойно отдохнуть и оценить свои возможности совмещения работы в сборной и клубе. Потому что, как мне кажется, он зря пошёл на это совмещение. Работал бы со сборной без всякого шума и вреда для кармы, который получился из‑за захода в «Динамо». Работа в национальной команде — пик карьеры для любого тренера», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на правах совмещения возглавлял московское «Динамо» с 13 июня по 17 ноября 2025 года. По итогам первого круга Мир РПЛ бело-голубые под его руководством стали 10-ми, набрав 17 очков в 15 матчах.

На том же отрезке «Спартак» под руководством серба Деяна Станковича набрал 25 очков и находится на шестом месте.

