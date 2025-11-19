Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин: если «Спартак» хочет упасть туда, где сейчас «Динамо» — можно пригласить Карпина

Гришин: если «Спартак» хочет упасть туда, где сейчас «Динамо» — можно пригласить Карпина
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался о перспективах «Спартака» в случае гипотетического назначения на пост главного тренера возглавляющего сборную России Валерия Карпина, который 17 ноября покинул московское «Динамо».

«В «Динамо» при Карпине мы увидели полнейший регресс команды. Если «Спартак» хочет упасть туда, где сейчас находится «Динамо», то есть на 10‑е место в РПЛ, тогда, конечно, можно пригласить Карпина возглавить команду. А так…

Я ни в коем случае не против Валерия Георгиевича как тренера. Желаю ему спокойно отдохнуть и оценить свои возможности совмещения работы в сборной и клубе. Потому что, как мне кажется, он зря пошёл на это совмещение. Работал бы со сборной без всякого шума и вреда для кармы, который получился из‑за захода в «Динамо». Работа в национальной команде — пик карьеры для любого тренера», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на правах совмещения возглавлял московское «Динамо» с 13 июня по 17 ноября 2025 года. По итогам первого круга Мир РПЛ бело-голубые под его руководством стали 10-ми, набрав 17 очков в 15 матчах.

На том же отрезке «Спартак» под руководством серба Деяна Станковича набрал 25 очков и находится на шестом месте.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: Болельщик вручил медаль Карпину после матча Россия – Перу:

Материалы по теме
Червиченко: если через неделю Карпин появится в «Спартаке», я буду сильно хохотать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android