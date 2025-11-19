Стали известны корзины участников европейских стыковых матчей к ЧМ-2026

Появились корзины с участниками европейских стыковых матчей к чемпионату мира 2026 года, который пройдёт в североамериканских странах — США, Канаде и Мексике.
Первая корзина: Италия, Дания, Турция, Украина;
вторая корзина: Польша, Уэльс, Чехия, Словакия;
третья корзина: Ирландия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово;
четвёртая корзина: Швеция, Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия.
Команды будут разбиты на четыре корзины и проведут по два одноматчевых раунда — полуфиналы и финалы. Победители каждой сетки получат право участвовать в финальной стадии чемпионата мира 2026 года.
Полуфинальные встречи назначены на 26 марта, финалы — на 31 марта 2026 года. Жеребьёвка стыковых матчей европейской квалификации пройдёт 20 ноября.