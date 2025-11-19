Определился список европейских сборных, вышедших напрямую на ЧМ-2026

Завершился групповой этап европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года. По его итогам 12 команд обеспечили прямое попадание, став победителями своих отборочных групп.

Напрямую в финальную часть квалифицировались следующие сборные: Германия, Швейцария, Шотландия, Франция, Испания, Португалия, Нидерланды, Австрия, Норвегия, Бельгия, Англия, Хорватия.

Отметим, ещё четыре путёвки будут разыграны в стыковых матчах.

В финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года примут участие 48 сборных. Европу на турнире представят 16 сборных. Хозяевами турнира являются США, Канада и Мексика. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года.