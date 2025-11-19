Главный тренер «Оренбурга» прокомментировал свою двухматчевую дисквалификацию в РПЛ

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов дал комментарий по поводу своей двухматчевой дисквалификации в Мир РПЛ. В концовке выездной встречи 15-го тура с московским «Локомотивом» (0:1) Ахметзянов получил прямую красную карточку и по итогам заседания КДК был дисквалифицирован на две игры.

«Ко мне и к нашей команде есть определённое внимание в РПЛ, поэтому мне, наверное, надо вести себя даже скромнее, нежели мои коллеги из других клубов. На нашем домашнем стадионе чёткий обзор с трибун, а сама арена компактная. Не вижу особых проблем с тем, что я временно не буду находиться на бровке», — сказал Ахметзянов в эфире телеканала «Матч ТВ».

41-летний Ильдар Ахметзянов возглавил «Оренбург» 10 октября, до этого специалист работал главным тренером выступающего в Pari Первой лиге «КАМАЗа». После первого круга РПЛ южноуральцы с 11 очками в 15 встречах занимают 14-е место — в зоне стыковых матчей, опережая зону прямого вылета на три очка.

В 16-м туре РПЛ «Оренбургу» предстоит домашняя встреча с «Балтикой», в 17-м туре «газовики» сыграют в Москве с ЦСКА.

