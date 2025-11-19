Появился список возможных соперников Италии, Турции, Дании и Украины в стыках к ЧМ-2026

Завершился групповой этап европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года. По его итогам определились все 16 участников стыковых раундов за выход на первенство планеты, которое пройдёт в США, Канаде и Мексике.

В первую корзину вошли сборные Италии, Турции, Дании и Украины. В первом полуфинале каждая из названных сборных проведёт матч с соперником из четвёртой корзины, в которую входят Швеция, Румыния, Северная Ирландия и Северная Македония.

При этом участники второй корзины сойдутся с командами из третьей. Таким образом, сборные Польши, Уэльса, Чехии и Словакии встретятся с Ирландией, Албанией, Косовом и Боснией и Герцеговиной.

Победители каждой части сетки получат право участвовать в финальной стадии чемпионата мира 2026 года. Полуфинальные встречи назначены на 26 марта, финалы — на 31 марта 2026 года. Жеребьёвка стыковых встреч европейской квалификации пройдёт 20 ноября.