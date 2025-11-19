Ильдар Ахметзянов оценил перспективы «Оренбурга» во втором круге РПЛ

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов высказался о перспективах своей команды во втором круге Мир РПЛ.

«Мне нравится, как команда работает и реагирует на рабочий процесс, поэтому я с большим оптимизмом смотрю на всю оставшуюся часть сезона», — сказал Ахметзянов в эфире телеканала «Матч ТВ».

41-летний Ильдар Ахметзянов возглавил «Оренбург» 10 октября, до этого специалист работал главным тренером выступающего в Pari Первой лиге «КАМАЗа». Под его руководством «газовики» набрали четыре очка в четырёх турах РПЛ, после выездной ничьей с «Крыльями Советов» (1:1) уступив в гостях «Спартаку» (0:1), победив дома «Сочи» (3:1) и проиграв в Москве «Локомотиву» (0:1).

После первого круга РПЛ южноуральцы с 11 очками в 15 матчах занимают 14-е место — в зоне стыковых матчей, опережая зону прямого вылета на три очка. Ильдар Ахметзянов в концовке выездного матча 15-го тура с «Локомотивом» (0:1) получил прямую красную карточку и по итогам заседания КДК был дисквалифицирован на две игры.

