Австрия, Норвегия и Шотландия пробились на чемпионат мира по футболу впервые в XXI веке

Сборная Австрии, Норвегии и Шотландии напрямую вышли на чемпионат мира — 2026, который пройдёт летом 2026 года в США, Канаде и Мексике. Все три сборные заняли первые места в своих отборочных группах УЕФА по итогам отборочного турнира. Это выступление на ЧМ станет для Австрии, Норвегии и Шотландии первым в XXI веке.

В предыдущий раз все три эти национальные команды сыграли на чемпионате мира по футболу в 1998 году, когда турнир проходил во Франции. Норвегии на ЧМ-1998 удалось выйти в 1/8 финала, Австрия и Шотландия завершили выступления на турнире после группового этапа.

Для Австрии ЧМ-2026 станет восьмым в истории, для Норвегии — четвёртым, для Шотландии — девятым.

Турнирная таблица отбора УЕФА на ЧМ-2026

Видео: Игроки сборной Австрии празднуют выход в плей-офф Евро-2024

