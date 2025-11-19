ЦСКА заинтересован в трансфере Лусиано Гонду из «Зенита» — источник

Московский ЦСКА заинтересован в нападающем «Зенита» Лусиано Гонду, сообщает издание Bolavip.

По информации источника, армейцы ведут борьбу за футболиста с аргентинским клубом «Ривер Плейт». Отмечается, что семья игрока уже подтвердила информацию о первом запросе со стороны аргентинского гранда.

Ранее сообщалось, что «Ривер Плейт» и «Зенит» не смогли достичь прогресса в переговорах, однако сам Гонду выразил готовность вернуться в клуб, за молодёжную команду которого он выступал с 2019 по 2021 год.

Гонду перешёл в «Зенит» из «Аргентинос Хуниорс» летом 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.