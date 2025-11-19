Скидки
Форвард махачкалинского «Динамо» отличился голом в ворота сборной Бразилии

Нападающий махачкалинского «Динамо» и национальной команды Туниса Хазем Мастури отличился забитым мячом в ворота сборной Бразилии во время товарищеского матча, который завершился вничью со счётом 1:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
18 ноября 2025, вторник. 22:30 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Тунис
0:1 Мастури – 23'     1:1 Эстевао – 44'    

Ассистировал Мастури защитник Туниса Али Абди. Единственный же мяч пентакампеонов в этой встрече забил Эстевао, реализовав 11-метровый.

Отметим, данный мяч стал уже четвёртым голом для форварда махачкалинцев за свою национальную команду в 2025 году. Мастури 28 лет. Он выступает за сборную Туниса с осени 2024-го. Всего на его счету 12 матчей, четыре мяча и две результативные передачи.

В стан бело-голубых Хазем перебрался в августе этого года. За это время он провёл 14 матчей во всех турнирах на клубном уровне, отметившись двумя голами и двумя ассистами.

Сборные Бразилии и Туниса сыграли вничью в товарищеском матче. Пакета не забил пенальти
