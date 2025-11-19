Форвард махачкалинского «Динамо» отличился голом в ворота сборной Бразилии

Нападающий махачкалинского «Динамо» и национальной команды Туниса Хазем Мастури отличился забитым мячом в ворота сборной Бразилии во время товарищеского матча, который завершился вничью со счётом 1:1.

Ассистировал Мастури защитник Туниса Али Абди. Единственный же мяч пентакампеонов в этой встрече забил Эстевао, реализовав 11-метровый.

Отметим, данный мяч стал уже четвёртым голом для форварда махачкалинцев за свою национальную команду в 2025 году. Мастури 28 лет. Он выступает за сборную Туниса с осени 2024-го. Всего на его счету 12 матчей, четыре мяча и две результативные передачи.

В стан бело-голубых Хазем перебрался в августе этого года. За это время он провёл 14 матчей во всех турнирах на клубном уровне, отметившись двумя голами и двумя ассистами.