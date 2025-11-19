Радимов и Кержаков назвали лучшего игрока «Зенита» в XXI веке, сыграв в блиц-игру

Бывшие футболисты национальной команды России и петербургского «Зенита» Александр Кержаков и Владислав Радимов выбрали топ-11 игроков сине-бело-голубых в XXI веке, сыграв в блиц-игру

Журналист: Называю футболистов «Зенита», нужно составить топ-11 игроков. Вы ставите игрока на определённое место, но вы не знаете, кто будет следующим. Говорите по очереди.

Журналист: Анюков?

Кержаков: Пять.

Журналист: Кришито?

Радимов: Восьмой.

Журналист: Радимов, Керж?

Кержаков: Шестой.

Журналист: Кержаков?

Радимов: Третий.

Журналист: Аршавин?

Кержаков: Первый.

Журналист: Данни?

Радимов: Четвёртый.

Журналист: Ломбертс?

Кержаков: Седьмой.

Журналист: Малафеев?

Радимов: Блин, ну тут… Девятый.

Журналист: Халк?

Кержаков: Второй, там свободный? Тогда второй.

Журналист: Зырянов?

Радимов: Ё-моё, а четвёртый есть?

Журналист: Первые девять заняты. Остались 10 и 11.

Радимов: Десятый.

Журналист: Тимощук?

Кержаков: Одиннадцатый.

Журналист: Смотрите, если бы вам можно поменять каждому по одной позиции с другим разочек, кого с кем поменяли?

Радимов: Зырянова с Тимощуком (смеётся), — рассказали Радимов и Кержаков в видео на YouTube-канале Fonbet.



