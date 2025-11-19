Радимов и Кержаков назвали лучшего игрока «Зенита» в XXI веке, сыграв в блиц-игру

Бывшие футболисты национальной команды России и петербургского «Зенита» Александр Кержаков и Владислав Радимов выбрали топ-11 игроков сине-бело-голубых в XXI веке, сыграв в блиц-игру
Журналист: Называю футболистов «Зенита», нужно составить топ-11 игроков. Вы ставите игрока на определённое место, но вы не знаете, кто будет следующим. Говорите по очереди.
Журналист: Анюков?
Кержаков: Пять.
Журналист: Кришито?
Радимов: Восьмой.
Журналист: Радимов, Керж?
Кержаков: Шестой.
Журналист: Кержаков?
Радимов: Третий.
Журналист: Аршавин?
Кержаков: Первый.
Журналист: Данни?
Радимов: Четвёртый.
Журналист: Ломбертс?
Кержаков: Седьмой.
Журналист: Малафеев?
Радимов: Блин, ну тут… Девятый.
Журналист: Халк?
Кержаков: Второй, там свободный? Тогда второй.
Журналист: Зырянов?
Радимов: Ё-моё, а четвёртый есть?
Журналист: Первые девять заняты. Остались 10 и 11.
Радимов: Десятый.
Журналист: Тимощук?
Кержаков: Одиннадцатый.
Журналист: Смотрите, если бы вам можно поменять каждому по одной позиции с другим разочек, кого с кем поменяли?
Радимов: Зырянова с Тимощуком (смеётся), — рассказали Радимов и Кержаков в видео на YouTube-канале Fonbet.