Владислав Саусь: глобальная задача на 2026 год — стать игроком сборной России

Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь ответил на вопросы о возможном вызове в сборную России.

— Признайся, искал свою фамилию в окончательных списках сборной осенью?

— После того как попал в расширенный, нам после тренировки объявили: «Мингиян едет в сборную». Мне уже смотреть список не было смысла.

— Как думаешь, чего не хватило, чтобы убедить Карпина?

— Наверное, на данный момент я ещё не готов быть игроком сборной. Видимо, есть ребята посильнее. Ничего, будем работать дальше.

— Лучшим молодым игроком Первой лиги ты уже был. Какие следующие персональные задачи?

— Глобальная задача на 2026 год — стать игроком сборной России, — рассказал Саусь в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

22-летний хавбек калининградской «Балтики» Владислав Саусь в текущем сезоне сыграл за клуб в 16 матчах во всех турнирах, забил один гол и выполнил два результативных паса.

