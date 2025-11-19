Скидки
Владислав Саусь: глобальная задача на 2026 год — стать игроком сборной России

Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь ответил на вопросы о возможном вызове в сборную России.

— Признайся, искал свою фамилию в окончательных списках сборной осенью?
— После того как попал в расширенный, нам после тренировки объявили: «Мингиян едет в сборную». Мне уже смотреть список не было смысла.

— Как думаешь, чего не хватило, чтобы убедить Карпина?
— Наверное, на данный момент я ещё не готов быть игроком сборной. Видимо, есть ребята посильнее. Ничего, будем работать дальше.

— Лучшим молодым игроком Первой лиги ты уже был. Какие следующие персональные задачи?
— Глобальная задача на 2026 год — стать игроком сборной России, — рассказал Саусь в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

22-летний хавбек калининградской «Балтики» Владислав Саусь в текущем сезоне сыграл за клуб в 16 матчах во всех турнирах, забил один гол и выполнил два результативных паса.

Видео: Валерий Карпин показал капитанскую повязку на матч Россия — Чили

