Аршавин назвал счастливейший момент карьеры, связанный со сборной России

Бывший футболист национальной команды России и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос о лучшем моменте, связанным со сборной России для него.

— Какой у тебя был самый счастливый момент — топ-1 —, связанный со сборной России, если вынести за скобки победу над голландцами на Евро-2008?
— Лучшие ощущения вообще, когда я играл за сборную — это когда гимн пели в «Лужниках» (в матче Россия — Англия — 2:1 10 октября 2007 года. — Прим. «Чемпионата»). Это вообще нереально, просто нереально. Круче, чем это, сложно что-то представить и даже невозможно повторить. Я помню, потом мы играли с 2010 году или в 2009-м с Германией и, якобы, хотели всё вот это повторить, но это вообще не то. Вот с Англией это просто, такие, наверное, банальные слова, — воссоединение игроков, трибун, вот этот флаг, вот эта песня. Самые непередаваемые ощущения, наверное, были в этом матче вообще в футболе. Наверное, даже у меня это самые лучшие ощущения, — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале Fonbet.

Аршавину 44 года. Он выступал за сборную России с 2002 по 2012 годы. В его активе 75 матчей, 17 голов и 21 результативная передача. В 2008 году Аршавин вместе с национальной командой завоевал бронзовые медали на чемпионате Европы.

