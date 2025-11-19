Холанд c двукратным отрывом стал лучшим бомбардиром европейской квалификации к ЧМ-2026

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром завершившегося группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, который будет проходить в странах Северной Америки — США, Канаде и Мексике.

25-летний норвежский форвард забил 16 мячей и отдал 2 результативные передачи в восьми встречах квалификации. Отметим, Холанд забил во всех играх отборочного раунда.

На втором месте расположился нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай, в активе которого восемь голов и четыре ассиста. На третьем — австриец Марко Арнаутович, у которого восемь мячей и одна голевая передача.

Англичанин Гарри Кейн также забил восемь голов, но не отличился ни одной результативной передачей. Пятёрку замкнул испанский универсальный нападающий Микель Оярсабаль, у которого шесть голов и четыре ассиста.