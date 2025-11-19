Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Балтики» Саусь отреагировал на слухи об интересе от ЦСКА, «Локо» и «Краснодара»

Игрок «Балтики» Саусь отреагировал на слухи об интересе от ЦСКА, «Локо» и «Краснодара»
Комментарии

Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь рассказал, как воспринимает информацию о трансферном интересе со стороны других клубов.

— Слухи об интересе то ЦСКА, то «Локо», то «Краснодара» как воспринимаешь?
— Реагирую спокойно. Какой-то особой информации у меня по этому поводу нет. В любом случае, если у кого-то возникнет интерес ко мне, им придётся разговаривать с «Балтикой», — рассказал Саусь в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

22-летний хавбек калининградской «Балтики» Владислав Саусь в текущем сезоне сыграл за клуб в 16 матчах во всех турнирах, забил один гол и выполнил два результативных паса.

Видео: Салют в Калининграде в честь чемпионства «Балтики» в Первой лиге

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android