Игрок «Балтики» Саусь отреагировал на слухи об интересе от ЦСКА, «Локо» и «Краснодара»

Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь рассказал, как воспринимает информацию о трансферном интересе со стороны других клубов.

— Слухи об интересе то ЦСКА, то «Локо», то «Краснодара» как воспринимаешь?

— Реагирую спокойно. Какой-то особой информации у меня по этому поводу нет. В любом случае, если у кого-то возникнет интерес ко мне, им придётся разговаривать с «Балтикой», — рассказал Саусь в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

22-летний хавбек калининградской «Балтики» Владислав Саусь в текущем сезоне сыграл за клуб в 16 матчах во всех турнирах, забил один гол и выполнил два результативных паса.

