Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Испании повторила мировой рекорд среди национальных команд в истории футбола

Сборная Испании повторила мировой рекорд среди национальных команд в истории футбола
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Испании продлила свою серию без поражений в основное время официальных матчей до 31 игры, не уступая соперникам с 2023 года. Это произошло в матче 6-го тура отборочного раунда европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года с Турцией (2:2).

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 6-й тур
18 ноября 2025, вторник. 22:45 МСК
Испания
Окончен
2 : 2
Турция
1:0 Ольмо – 4'     1:1 Гюль – 42'     1:2 Озджан – 54'     2:2 Оярсабаль – 62'    

Как сообщает издание AS, команда Луиса де ла Фуэнте повторила мировой рекорд Италии (с 2018 по 2021) по беспроигрышной серии, оставаясь непобеждённой в основное время в официальных играх на протяжении 31 встречи.

В последний раз сборная Испании проигрывала в официальной игре в марте 2023 года во встрече с Шотландией в отборе к Евро-2024. Игра завершилась со счётом 0:2.

За это время испанская национальная команда выиграла Лигу наций 2023 года и чемпионат Европы — 2024. Отметим, подопечные де ла Фуэнте квалифицировались на мировое первенство по футбола 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Материалы по теме
Испания должна была раскрошить Турцию. А вместо этого спасалась от поражения!
Испания должна была раскрошить Турцию. А вместо этого спасалась от поражения!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android