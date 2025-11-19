Сборная Испании повторила мировой рекорд среди национальных команд в истории футбола

Сборная Испании продлила свою серию без поражений в основное время официальных матчей до 31 игры, не уступая соперникам с 2023 года. Это произошло в матче 6-го тура отборочного раунда европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года с Турцией (2:2).

Как сообщает издание AS, команда Луиса де ла Фуэнте повторила мировой рекорд Италии (с 2018 по 2021) по беспроигрышной серии, оставаясь непобеждённой в основное время в официальных играх на протяжении 31 встречи.

В последний раз сборная Испании проигрывала в официальной игре в марте 2023 года во встрече с Шотландией в отборе к Евро-2024. Игра завершилась со счётом 0:2.

За это время испанская национальная команда выиграла Лигу наций 2023 года и чемпионат Европы — 2024. Отметим, подопечные де ла Фуэнте квалифицировались на мировое первенство по футбола 2026 года в США, Канаде и Мексике.