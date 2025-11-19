Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

США – Уругвай, результат матча 19 ноября 2025, счет 5:1, товарищеский матч

Сборная США разгромила Уругвай в матче с шестью голами, дублем защитника и удалением
Комментарии

В ночь с 18 на 19 ноября мск на поле стадиона «Рэймонд Джеймс» в Тампе (США, штат Флорида) завершился товарищеский матч между национальными командами США и Уругвая. Хозяева поля выиграли с крупным счётом 5:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 ноября 2025, среда. 03:00 МСК
США
Окончен
5 : 1
Уругвай
1:0 Берхальтер – 17'     2:0 Фримен – 21'     3:0 Фримен – 32'     4:0 Луна – 43'     4:1 Арраскаета – 45+1'     5:1 Тессманн – 69'    
Удаления: нет / Бентанкур – 65'

На 17-й минуте игры счёт открыл американский полузащитник Себастьян Берхальтер. Четыре минуты спустя защитник Алекс Фримен удвоил результат. На 32-й минуте Фримен оформил дубль, а на 43-й минуте полузащитник Диего Луна забил четвёртый гол сборной США.

В добавленное к первому тайму время уругвайский хавбек Хиорхьян де Арраскаета отыграл один мяч. На 65-й минуте прямую красную карточку получил опорный хавбек гостей Родриго Бентанкур. На 69-й минуте американский полузащитник Таннер Тессманн установил окончательный счёт.

Материалы по теме
США упростит визовые процедуры для болельщиков на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android