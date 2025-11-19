Сборная США разгромила Уругвай в матче с шестью голами, дублем защитника и удалением
В ночь с 18 на 19 ноября мск на поле стадиона «Рэймонд Джеймс» в Тампе (США, штат Флорида) завершился товарищеский матч между национальными командами США и Уругвая. Хозяева поля выиграли с крупным счётом 5:1.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 ноября 2025, среда. 03:00 МСК
США
Окончен
5 : 1
Уругвай
1:0 Берхальтер – 17' 2:0 Фримен – 21' 3:0 Фримен – 32' 4:0 Луна – 43' 4:1 Арраскаета – 45+1' 5:1 Тессманн – 69'
Удаления: нет / Бентанкур – 65'
На 17-й минуте игры счёт открыл американский полузащитник Себастьян Берхальтер. Четыре минуты спустя защитник Алекс Фримен удвоил результат. На 32-й минуте Фримен оформил дубль, а на 43-й минуте полузащитник Диего Луна забил четвёртый гол сборной США.
В добавленное к первому тайму время уругвайский хавбек Хиорхьян де Арраскаета отыграл один мяч. На 65-й минуте прямую красную карточку получил опорный хавбек гостей Родриго Бентанкур. На 69-й минуте американский полузащитник Таннер Тессманн установил окончательный счёт.
