Сборная США разгромила Уругвай в матче с шестью голами, дублем защитника и удалением

В ночь с 18 на 19 ноября мск на поле стадиона «Рэймонд Джеймс» в Тампе (США, штат Флорида) завершился товарищеский матч между национальными командами США и Уругвая. Хозяева поля выиграли с крупным счётом 5:1.

На 17-й минуте игры счёт открыл американский полузащитник Себастьян Берхальтер. Четыре минуты спустя защитник Алекс Фримен удвоил результат. На 32-й минуте Фримен оформил дубль, а на 43-й минуте полузащитник Диего Луна забил четвёртый гол сборной США.

В добавленное к первому тайму время уругвайский хавбек Хиорхьян де Арраскаета отыграл один мяч. На 65-й минуте прямую красную карточку получил опорный хавбек гостей Родриго Бентанкур. На 69-й минуте американский полузащитник Таннер Тессманн установил окончательный счёт.