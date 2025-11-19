Тренер сборной Шотландии Стив Кларк: у нас фантастическая команда!

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк поделился эмоциями после победы над Данией (4:2) в матче 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.

«У нас фантастическая команда! Невероятно! Я говорил это с самого начала. Мне потребовался год, может быть, полтора года, чтобы найти оптимальный путь для команды. Я выбрал правильный путь и могу похвалить себя за это», — приводит слова Кларка официальный сайт УЕФА.

После шести матчей сборная Шотландии набрала 13 очков и заняла первое место в группе C, обеспечив себе прямое попадание на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.