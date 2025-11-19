Скидки
Тренер сборной Шотландии Стив Кларк: у нас фантастическая команда!

Комментарии

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк поделился эмоциями после победы над Данией (4:2) в матче 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.

ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 6-й тур
18 ноября 2025, вторник. 22:45 МСК
Шотландия
Окончен
4 : 2
Дания
1:0 Мактоминей – 3'     1:1 Хойлунд – 57'     2:1 Шанклэнд – 78'     2:2 Доргу – 82'     3:2 Тирни – 90+3'     4:2 Маклин – 90+8'    
Удаления: нет / Кристенсен – 62'

«У нас фантастическая команда! Невероятно! Я говорил это с самого начала. Мне потребовался год, может быть, полтора года, чтобы найти оптимальный путь для команды. Я выбрал правильный путь и могу похвалить себя за это», — приводит слова Кларка официальный сайт УЕФА.

После шести матчей сборная Шотландии набрала 13 очков и заняла первое место в группе C, обеспечив себе прямое попадание на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

